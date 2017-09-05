Астрофизики предсказали "космическую трагедию"

Несчастная Крессида — крошечная луна Урана. Похоже, ей суждено столкнуться с другим спутником газового гиганта уже совсем скоро (в космическом масштабе) — через миллион лет.

Космический аппарат «Вояджер-2» обнаружил Крессиду в 1986 году. Этот спутник размером всего 82 км в поперечнике обитает близко к орбите Урана, но за пределами его колец. Крессида выглядит как продолговатый объект, направленный своей главной осью на Уран. Поверхность спутника темная. Собственно, это практически все, что известно о Крессиде.

Однако на этой неделе Роберту Чансии из Университета Айдахо и его коллегам удалось узнать о луне кое-что еще, сообщает Моя планета.

Ученые исследовали одно из колец Урана, которое называется Эта (по нему движется Крессида), и обнаружили, что его орбита не совсем круглая, а больше напоминает треугольник. Открытие стало весьма неожиданным.

Кольцо исказилось из-за гравитации Крессиды, поскольку отдельные объекты в нем несутся «нога в ногу» с луной Урана. Кроме того, выяснилось, что Крессида обладает плотностью 0,86 г на 1 см3 и массой в 2,5 x 1017 кг. Другими словами, если поместить это небесное тело в гигантскую банку с водой, оно не утонет и будет плавать наподобие куска пемзы в ванной.

Открытие астрономов создает проблему для Крессиды: высока вероятность ее гибели от столкновения с другой луной Урана. Наиболее подходящей кандидатурой на должность «убийцы» является Дездемона, которая находится всего в 900 км от орбиты Крессиды. Космическая трагедия произойдет примерно через 1 млн лет. Раньше астрономы считали, что столкновения двух лун придется ждать в десять раз дольше.