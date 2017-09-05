Британская почта выпустит марки о "Звездных войнах" со скрытыми рисунками

Королевская почта Великобритании выпустит марки, посвященные восьмому эпизоду киносаги «Звездные войны».

На них будут изображены Чубакка, Маз Каната, верховный лидер Сноук и дроиды BB-8, R2-D2, C-3PO, уже знакомые зрителям «Звездных войн», а также робот K-2SO из фильма «Изгой-один.

Звездные войны: Истории» и существо порг с планеты Эч-То, которое появится в картине «Звездные войны: Последние джедаи». Некоторые детали на марках с дроидами можно увидеть только под ультрафиолетовым освещением, пишет lenta.ru

В пресс-релизе отмечается, что марки выпущены в честь многочисленных британских актеров и участников съемочной группы, работающих над «Звездными войнами».