"Остаться в живых": трое рыбаков провели 10 дней на необитаемом острове

Три рыбака провели десять дней на необитаемом острове в Белом море. Чтобы выжить, им пришлось съесть несколько чаек.

Трое жителей поселка Малошуйка Онежского района отправились на рыбалку в Белое море еще 24 августа, передает Моя планета.

Они планировали достичь островов Хедостров и Кондостров в Онежской губе, однако уже в первый день путешествия попали в шторм. Когда их лодка начала разваливаться и набирать воду, рыбакам пришлось высадиться на ближайший необитаемый островок Седловатый, сообщает Главное управление МЧС России по Архангельской области.

«Мобильные телефоны во время шторма промокли и пришли в негодность, да и толку от них никакого — сотовой связи на острове нет. Поэтому пленники острова приготовились к долгой и серьезной борьбе за выживание», — рассказали в МЧС, пояснив, что дома рыбаков ждали не ранее 27 августа, а движение судов между необитаемыми островами в этой акватории крайне неактивное.

С собой у мужчин был запас еды, которого хватило бы на пять суток, однако большую часть провизии они решили сэкономить для возможного перехода по морю. На острове рыбаки собирали ягоды и ловили рыбу. Чтобы выжить, им пришлось поймать и съесть несколько чаек.

Кроме того, мужчины, у которых сохранились сухие спички и зажигалки, разводили в разных местах острова сигнальные костры, надеясь, что на дым обратят внимание проходящие мимо суда. В воскресенье, 3 сентября, спасатели заметили сигнал и смогли забрать рыбаков с острова.

Если бы спасатель опоздали, рыбаки пустились бы в рискованное путешествие по морю на плоту, который смастерили из бревен.