Британская пара 14 месяцев босиком бежала по Южной Америке

Британская пара организовала забег по Южной Америке, на который у путешественников ушло порядка 14 месяцев. На историю Катарины и Дэвида Лоури (Katharine, David Lowrie) обратила внимание газета Daily Mail.

Жители Англии начали свой марафон в октябре 2013 года и завершили его в декабре 2014-го. Они преодолели почти 10,5 тысячи километров, причем большую часть этого пути передвигались босиком.

Британцы стартовали с мыса Фроуард в Чили, в самой южной точке Южной Америки. Их путь прошел через Аргентину, Боливию и Бразилию. Путешествие четы Лоури закончилось на севере континента в венесуэльском городе Карупано на побережье Карибского моря, пишет lenta.ru

Как вспоминает Катарина, местные жители постоянно говорили путешественникам, что они должны прекратить экспедицию, иначе их съедят ягуары или застрелят террористы. «Сложнее всего было в начале. Нашим нетренированным телам приходилось сталкиваться с холодом и необходимостью пробегать 20 миль (примерно 32 километра) в день», — вспоминает женщина.

Чета Лоури организовала эту экспедицию, чтобы привлечь внимание к вопросу охраны природы в Южной Америке и собрать деньги для общественных организаций, занимающихся этой проблемой. Они также выпустили книгу, в которой рассказывается об их путешествии.