В Германии подростка защищают от матери, которую он сдал в полицию

13-летний житель Германии заподозрил свою мать в том, что та выращивает в саду около дома кусты марихуаны, и сообщил об этом в полицию. В итоге весь урожай оказался конфискован стражами порядка, а подростка пришлось взять под охрану от разгневанной родительницы.

О случившемся полицейское управление коммуны Санкт-Леон-Рот в земле Баден-Вюртемберг рассказало 5 сентября, сообщает Вести.ру. Молодой человек сначала обнаружил в саду сильно пахнущие растения высотой около полутора метров, а потом убедился, что это конопля, найдя соответствующие изображения в Интернете.

После этого подросток известил о данном факте стражей порядка, которые приехали и срезали все кусты в семейном саду. Мать юного информатора была настолько рассержена случившимся, что мальчика пришлось забрать в полицейский участок в целях безопасности.

В настоящий момент мальчик находится под присмотром органов опеки, в то время как его матери планируется предъявить обвинение в хранении запрещенных веществ.