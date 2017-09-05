Сергей Егоров сходил за охотничьим ружьем, а затем расстрелял девятерых дачников на территории садового товарищества "50 лет Октября" у поселка городского типа Редкино, сообщает ТАСС. Еще одна девушка спаслась, накрывшись одеялом. Ранее суд отказался признать ее потерпевшей по делу об убийстве.

Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье "Убийство двух и более лиц". Убийце девятерых человек грозит пожизненное лишение свободы. По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Потерпевшие требуют от тверского стрелка более 10 миллионов рублей компенсаций.

5 сентября в Тверском областном суде проходят прения сторон по делу Егорова. Суд приобщил к делу еще два иска от потерпевших на полтора миллиона рублей и 206 тысяч рублей, передает Вести.ру.