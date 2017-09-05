Американские медики в ходе исследований обнаружили более десятка генов, изменения и мутации которых могут привести к развитию диабета второго типа и коронарной болезни сердца, сообщает журнал Nature Genetics.
По мнению исследователей из Пенсильванского университета, анализ генов поможет создать лекарства, способные избавить людей и от диабета, и от большинства болезней сердца.
Анализ ДНК фокус-группы показал, что в генах содержится сразу 16 участков, незначительное изменение которых может вызвать диабет второго типа и способствовать развитию тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваний, пишет life.ru.
Особенности одного из генов, по словам исследователей, до сих пор до конца не изучены. Изменения гена APOE положительно влияли на развитие диабета второго типа, однако в то же время препятствовали развитию коронарной болезни сердца.
По мнению учёных, после изучения структуры генов до и после изменений можно будет приступить к созданию лекарства, точечно воздействующего на некоторые участки генов, предотвращая развитие диабета.
Вторая группа лекарств на основе исследований ДНК будет создаваться для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как коронарная или ишемическая болезни.
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авторы DW