Учёные: диабет - результат мутации генов

Американские медики в ходе исследований обнаружили более десятка генов, изменения и мутации которых могут привести к развитию диабета второго типа и коронарной болезни сердца, сообщает журнал Nature Genetics.

По мнению исследователей из Пенсильванского университета, анализ генов поможет создать лекарства, способные избавить людей и от диабета, и от большинства болезней сердца.

Анализ ДНК фокус-группы показал, что в генах содержится сразу 16 участков, незначительное изменение которых может вызвать диабет второго типа и способствовать развитию тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваний, пишет life.ru.

Особенности одного из генов, по словам исследователей, до сих пор до конца не изучены. Изменения гена APOE положительно влияли на развитие диабета второго типа, однако в то же время препятствовали развитию коронарной болезни сердца.

По мнению учёных, после изучения структуры генов до и после изменений можно будет приступить к созданию лекарства, точечно воздействующего на некоторые участки генов, предотвращая развитие диабета.

Вторая группа лекарств на основе исследований ДНК будет создаваться для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как коронарная или ишемическая болезни.