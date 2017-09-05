В США перекрыли автомобильный тоннель, чтобы спасти котенка

Дорожные полицейские американского штата Массачусетс были вынуждены перекрыть движение в загруженном автомобильном тоннеле, чтобы поймать непонятным образом оказавшегося там котенка.

Информация о случившемся была опубликована 3 сентября на странице местного полицейского управления в "Фейсбуке".

Местом происшествия стал бостонский тоннель Теда Уильямса. Сразу после получения информации о том, что по его обочинам бродит котенок, движение было перекрыто, и в тоннель вызвали представителей служб по охране животных.

Пойманного котенка поместят в карантин, после чего ему планируется найти новых хозяев. Пока же полицейские попросили помощи публики в придумывании клички для найденыша, сообщает Вести.ру.