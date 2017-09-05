Молдаван поймали с 60 кг гашиша на украинской границе

Украинские пограничники обнаружили крупную партию гашиша, которую перевозили граждане Молдовы.

Как передает Инфотаг, контрабандисты были задержаны в пункте пропуска Рава-Русская. Они пытались перевезти через границу почти 60 килограммов гашиша, который спрятали в разбитом Mercedes W211, который перевозили на эвакуаторе.

Осмотрев поврежденный автомобиль, пограничники нашли спрятанные в нем полиэтиленовые пакеты со спрессованным веществом коричневого цвета. Было обнаружено 143 брикета с гашишом весом 58 килограммов 485 граммов.

За совершение данного преступления сотрудники Службы безопасности Украины задержали четверых граждан Молдовы в возрасте от 28 до 45 лет.