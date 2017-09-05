Муж попросил родителей прилететь из Индии в США, чтобы помочь побить жену

Проживающий во Флориде мужчина попросил своих родителей приехать к нему из Индии, чтобы помочь наказать супругу за непослушание и перевоспитать ее. 33-летняя Силки Гаинд и ее малолетняя дочь были обнаружены полицейскими избитыми в своем доме недалеко от Тампы.

По подозрению в совершении преступления были задержаны ее муж 33-летний Девбир Калси, а также его приехавшие из Индии родители — 67-летний Джасбир и 61-летняя Бхупиндер Кхалси, сообщает Daily Mail.

Выяснилось, что супруг несколько дней держал женщину запертой в одной из комнат дома, регулярно избивая ее за плохое поведение и угрожая ей ножом. В последние дни к нему присоединились его мать и отец, которых он вызвал, чтобы они помогли ему "перевоспитать" жену.

В какой-то момент Силки удалось завладеть мобильным телефоном и позвонить своим родителям, которые также живут в Индии. Те немедленно связались с полицейским управлением Тампы.

Приехавшие к дому супругов стражи порядка услышали крики женщины о помощи. Полицейские выбили дверь и освободили Силки и ее малолетнюю дочь, которая также получила травму в один из моментов избиения матери. Девбир Калси и его родители были арестованы, передает Вести.ру.

Девбиру и его отцу теперь должны предъявить обвинения в нанесении побоев, незаконном удержании, насилии над детьми и непредоставлении связи с экстренными службами. Свекровь женщины могут обвинить в нанесении телесных повреждений и сокрытии факта насилия над детьми. Всем троим также грозит депортация из США.