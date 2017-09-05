Жители востока Франции жалуются на звон коровьих колокольчиков

Жители департамента Верхняя Савойя на востоке Франции жалуются на звон колокольчиков у коров, сообщает издание Dauphine.

Как пишет издание, жители коммуны Ле Био, расположенной между альпийскими долинами Ольп и Абонданс, направили местным властям петицию с 20 подписями, в которой пожаловались на звон колокольчиков.

"Мы понимаем, что живем в деревне, и что существует старая традиция выращивания коров, овец и коз в регионе. Тем не менее шум колокольчиков на протяжении всего дня и даже ночи невыносим", — говорится в петиции. В качестве решения проблемы, жители предлагают пасти коров на полях, которые расположены более высоко.

В свою очередь мэр коммуны Анри-Виктор Турнье отметил, что "не может быть и речи о запрете колокольчиков", однако можно попробовать надеть на коров звоночки меньшего размера. Также он заявил, что нельзя переместить коров в другое место, так как они являются частью пейзажа и позволяют экономить около семи тысяч евро для экологического содержания горного курорта, сообщает телеканал France Info.

По данным телеканала, 13 октября состоится заседание муниципального совета, на котором мэр коммуны готов обсудить данный вопрос с авторами петиции, пишет РИА Новости.