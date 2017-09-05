Евреи и мусульмане в США подали в суд на KFC из-за бекона в еде

Евреи и мусульмане Детройта подали в суд два иска, в которых утверждают, что им подали еду с беконом в ресторанах KFC и Denny’s, сообщает Religion news service.

Иски, связанные с едой и верой — редкость для штата Мичиган. Хотя заявители говорят, что их религиозные убеждения были нарушены, представители ресторанов утверждают, что бекон попал в еду непреднамеренно.

30-летняя еврейка Анжела Монтгомери заявила, что ей в Denny’s положили бекон в вегетарианский омлет. Женщина возмущена действиями ресторана, так как она — "практикующая иудейка, чья религия запрещает употребление любого продукта из свинины". Прежде чем понять, что в ее омлете есть бекон, Монтгомери успела съесть несколько кусков, пишет РИА Новости

А мусульманскую пару, заказавшую два куриных бутерброда в KFC, возмутило, что ошибка с беконом вызвала у сотрудников заведения только улыбку. Аскар Абубакер спросил, могут ли представители ресторана помимо курицы добавить в его бутерброд сыр. "У нас есть и сыр, и бекон", — ответил сотрудник за прилавком. Мужчина попросил добавить только сыр. Но в KFC все же положили на его бутерброд бекон.





