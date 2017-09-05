1,3 миллиона человек в Молдове не хотят работать

Экономически активное население в Молдове продолжает сокращаться. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики страны (НБС).

"Во втором триместре 2017 года в Молдове оказались 1,3 миллиона человек, которые не хотели работать", — говорится в сообщении НБС, опубликованном в соцсети Facebook.



Cреди тех, кто не желает трудоустраиваться, по информации ведомства, — 596,8 тысячи пенсионеров, 252,3 тысячи человек, которые учатся, еще 214,9 тысячи отказываются работать, утверждая, что ухаживают за членами семьи. А еще 211,4 тысячи человек не хотят трудиться в стране, планируя работать за границей.

По данным последней переписи населения в республике проживает 2 миллиона 998 тысяч 235 человек. Из них экономически активное население составляет миллион 316 тысяч, передает sputnik.md.