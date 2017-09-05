Экономически активное население в Молдове продолжает сокращаться. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики страны (НБС).
"Во втором триместре 2017 года в Молдове оказались 1,3 миллиона человек, которые не хотели работать", — говорится в сообщении НБС, опубликованном в соцсети Facebook.
Cреди тех, кто не желает трудоустраиваться, по информации ведомства, — 596,8 тысячи пенсионеров, 252,3 тысячи человек, которые учатся, еще 214,9 тысячи отказываются работать, утверждая, что ухаживают за членами семьи. А еще 211,4 тысячи человек не хотят трудиться в стране, планируя работать за границей.
По данным последней переписи населения в республике проживает 2 миллиона 998 тысяч 235 человек. Из них экономически активное население составляет миллион 316 тысяч, передает sputnik.md.
Комментарии
- Количество женщин, путешествующих в одиночку, выросло на 78%
- Жильцы дома на Рышкановке протестуют против строительства торгового центра
- Классы в спальнях, библиотека в туалете: гимназию села Чигырлены перенесли в здание детсада
- Коллекция Криковских подвалов насчитывает более миллиона бутылок
- В Молдове выпущена книга советов для молодых родителей
- На Ботанике запланированы отключения воды
- Столицу очистили от упавших после апрельского снегопада веток
- Ряд дошкольных заведений столицы остаются закрытыми
- Для Генинспектората полиции выбрали новый слоган
- Ежегодный Фестиваль танца под открытым небом состоялся в Кишиневе
- Австралиец подписал пакет с наркотиками, чтобы в случае потери его вернули
- В Киеве задержали полицейских, которые избивали и грабили людей на ж/д вокзале
- Создана камера, которая позволяет видеть сквозь человеческое тело
- Количество женщин, путешествующих в одиночку, выросло на 78%
- Владимир Путин о Дональде Трампе: "Он же (Трамп) не невеста мне..."
- Апельсиновые корки восстановили лес в национальном парке Коста-Рики
- Мужчина принял христианство и признался в двойном убийстве 15-летней давности
- Жильцы дома на Рышкановке протестуют против строительства торгового центра
- Коллекция Криковских подвалов насчитывает более миллиона бутылок
- Непогода в соседних странах: в Украине и Румынии ливни привели к серьезным разрушениям
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вы будете душой компании. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW