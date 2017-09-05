По последним данным, скорость урагана может достигать 280 километров в час. Власти США предупредили о возможных «катастрофических» последствиях, включая падение деревьев, отключение электричества и водоснабжения.

В Пуэрто-Рико отменили все школьные занятия и выделили 15 миллионов долларов на расходы, связанные с чрезвычайной ситуацией.

Сейчас «Ирма» приближается к Южно-Антильским островам. Ураган также угрожает жителям Кубы, Доминиканской республики, Гаити и Багамских островов, передает meduza.io.