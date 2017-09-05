Китайцы инвестируют $90 млн в летающее такси

Крупнейшая китайская компания Tencent инвестирует $90 млн в немецкий стартап Lilium, занимающийся разработкой летающего такси.

Lilium хочет создать пятиместный летательный аппарат с электродвигателем, который сможет взлетать вертикально, как вертолет, притом будет оснащен неподвижными крыльями, так что он будет эффективнее разгоняться в горизонтальном полете, как самолет. Он сможет пролетать до 300 км и развивать скорость до 300 км/ч, передает korrespondent.net.

Об инвестиции в Lilium было объявлено во вторник. В консорциум инвесторов, кроме Tencent, входят инвестфонд LGT, принадлежащий княжеской семье Лихтенштейна, а также компания Obvious Ventures, одним из владельцев которой является сооснователь Twitter Эван Уильямс.

Стартап Lilium был создан в 2015 году, его основатели надеются, что пилотируемые тестовые полеты их аппарата состоятся в 2019 году, а в 2020-е он сможет войти в эксплуатацию в качестве летающего такси. Компания уже провела успешные испытания двухместного прототипа.

Крупнейшая китайская компания Tencent инвестирует $90 млн в немецкий стартап Lilium, занимающийся разработкой летающего такси. Об этом сообщает Коммерсант.

Lilium хочет создать пятиместный летательный аппарат с электродвигателем, который сможет взлетать вертикально, как вертолет, притом будет оснащен неподвижными крыльями, так что он будет эффективнее разгоняться в горизонтальном полете, как самолет. Он сможет пролетать до 300 км и развивать скорость до 300 км/ч.

Об инвестиции в Lilium было объявлено во вторник. В консорциум инвесторов, кроме Tencent, входят инвестфонд LGT, принадлежащий княжеской семье Лихтенштейна, а также компания Obvious Ventures, одним из владельцев которой является сооснователь Twitter Эван Уильямс.

Стартап Lilium был создан в 2015 году, его основатели надеются, что пилотируемые тестовые полеты их аппарата состоятся в 2019 году, а в 2020-е он сможет войти в эксплуатацию в качестве летающего такси. Компания уже провела успешные испытания двухместного прототипа.