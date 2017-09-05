Владимир Путин о Дональде Трампе: "Он же (Трамп) не невеста мне..."

Президент России Владимир Путин назвал наивным вопрос, разочарован ли он в своем американском коллеге Дональде Трампе, пояснив, что тот не невеста, чтобы в нем разочаровываться.

Владимир Путин в рамках пресс-конференции прокомментировал личное отношение к Дональду Трампу. Президента России спросили о том, разочарован ли он политикой Трампа.

"Что касается разочарования, не разочарования… ваш вопрос звучит очень наивно. Он же (Трамп) не невеста мне, и я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью, у каждой страны есть свои интересы", — сказал Путин, которого цитирует РИА Новости.

"Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, я — своей", — добавил Путин.



Россия рассчитывает, что Москве и Вашингтону удастся находить компромиссы в решении двусторонних и международных проблем, как об этом говорит президент США Дональд Трамп, пишет sputnik.md.

"Я очень рассчитываю на то, что нам удастся, также как говорил действующий президент Соединенных Штатов, находить какие-то компромиссы при решении двусторонних и международных проблем для того, чтобы они решались в интересах как американского, так и российского народов, и решались в интересах многих других стран, имея в виду нашу особую ответственность за международную безопасность", — отметил Путин.





