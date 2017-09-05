По самой популярной версии, катализатором женского соло-туризма стал фильм «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс по книге Элизабет Гилберт.

Сюжет строится вокруг героини, которая понимает, что живет не той жизнью, которой бы хотела жить, и после развода отправляется в путешествие: в Италии она лечит душу порциями пасты, в Индии познает mindfulness, а на Бали встречает любовь. История с хеппи-эндом привела к тому, что через год после выхода фильма количество женщин, которые путешествуют в одиночку, в США, Великобритании, Австралии и Гонконге, увеличилось на 53%.

По другой версии, популярность одиночных путешествий связана с тенденцией на йога-туры, выездные практики осознанности и другие ретриты, в которые бессмысленно везти с собой мужа и болтающую без умолку подругу.

В массовой культуре тенденцию с этого ракурса проиллюстрировал фильм «Дикая» с Риз Уизерспун, снятый по мемуарам Шерил Стрэйд. В нем женщина, которая тяжело переживает смерть мамы и борется с героиновой зависимостью, проходит тысячу миль по маршруту Тихоокеанского хребта, чтобы психологически обнулиться.

В этой истории также поднимается гендерный вопрос: блондинка, которая элементарно не умеет пользоваться горелкой, доказывает себе и окружающим, что женщинам для отдыха не всегда нужны пятизвездочные отели и спа. Иногда достаточно походного рюкзака и трекинговых ботинок.

Почему девушки путешествуют одни?

У американского комика Джен Киркман есть точный эпизод на эту тему. Когда она собралась в Венецию без бойфренда, у родственников округлились глаза: «Они спрашивали, почему он не едет со мной, утверждали, что он обязан быть рядом. А если он не со мной — значит, он плохо со мной обращается. Это не химиотерапия, говорила я им. Я просто путешествую. П-р-о-с-т-о путешествую. Зачем путешествовать с любимым? Зачем рисковать отношениями? Однажды я летала с мужем в Париж, и знаете что? Мы развелись».

Ясность наступает, если поставить вопрос по-другому: зачем вообще женщинам путешествовать с кем-то?



Источник: buro247.ru