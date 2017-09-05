Создана камера, которая позволяет видеть сквозь человеческое тело

Прототип, который разработали ученые из Университета Эдинбурга, позволяет видеть светящиеся объекты внутри тела человека.

Новое устройство ориентируется на источник света внутри организма, к примеру, на светящийся конец эндоскопа.

Ранее медикам приходилось использовать дорогостоящее сканирование, в частности рентгеновское излучение, чтобы отслеживать продвижение эндоскопа в организме. А новая камера способна распознавать источники света внутри тела, например, наконечник длинной гибкой трубки эндоскопа.

"Возможность видеть местоположение медицинского аппарата имеет решающее значение во время многих медицинских процедур, ведь мы движемся к лечению болезней минимально инвазивными способами", - говорит профессор Кев Даливаль из Эдинбургского университета.

Исследования показали, что прототип камеры может отслеживать точечный источник света сквозь 20 см ткани при нормальных условиях. Лучи от эндоскопа могут проходить сквозь тело, но обычно рассеиваются или отражаются от тканей и органов, а не проходят прямым потоком. Из-за этого сложнее четко понять, где именно находится устройство.

Новая камера обнаруживает отдельные частицы света, то есть фотоны. Она настолько чувствительна, что может фиксировать крошечные отблески света, проходящего сквозь ткани. Камера также может фиксировать время, за которое свет проходит сквозь тело, то есть устройство способно точно определить, где именно находится эндоскоп, пишет nv.ua

Проект возглавляет Эдинбургский университет и Университет Хериот-Ватта. Он является частью межотраслевой исследовательской коллаборации Proteus, которая занимается разработкой ряда новых технологий для диагностики и лечения заболеваний легких.