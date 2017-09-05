В Киеве задержали полицейских, которые избивали и грабили людей на ж/д вокзале

На Центральном железнодорожном вокзале Киева задержали пять сотрудников полиции, в течение нескольких месяцев избивавшх и грабивших граждан. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Указанные работники полиции во время несения службы на территории Киевского центрального железнодорожного вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в нетрезвом состоянии, после чего, незаконно применяя в отношении задержанных спецсредства (наручники, слезоточивый газ), а также неумеренное физическое насилие, грабили их", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обычно добычей злоумышленников становились деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи.

На данное время установлена причастность полицейских к как минимум 10 нападениям на граждан, совершенным с марта по сентябрь текущего года, пишет nv.ua.

Кроме того, были также задокументированы факты крышевания задержанными карманников с последующим перераспределением между собой похищенных средств.

"Задержание указанных сотрудников полиции произошло во время совершения ими очередного ограбления гражданина на Центральном железнодорожном вокзале Киева", - добавили в ведомстве.