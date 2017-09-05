В школе в подмосковной Ивантеевке ученик девятого класса напал на учительницу и устроил стрельбу из пневматического оружия, спровоцировав панику. Подросток задержан, возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и халатности, сообщают в прокуратуре.
"15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием, которое он пронес под плащом," - говорится в заявлении управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.
Войдя в класс, ученик достал оружие и выстрелил в сторону учительницы, следует из сообщения СКР.
В свою очередь, в областной прокуратуре ранее сообщали, что подросток напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове.
Затем подросток начал взрывать самодельные петарды. Началась паника. Трое его одноклассников выпрыгнули из окна второго этажа, сообщает ВВС.
"Была стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала", - сказал один из очевидцев в беседе с изданием РБК.
Позже источник Интерфакса сообщил, что при задержании у школьника изъяли два самодельных взрывпакета.
По версии собеседника агентства, "подросток опоздал на урок". "Кроме того, у учительницы возникли претензии к его внешнему виду", - сказал он.
По данным Интерфакса, подросток напал на учительницу не в классе, а в коридоре, после чего другие школьники "услышав крики, забаррикадировались в подсобном помещении". Потом раздались хлопки, и они, испугавшись, стали прыгать из окон", - пояснил собеседник агентства.
В результате инцидента пострадали четыре человека. У учительницы черепно-мозговая травма, у двух выпрыгнувших в окно детей - ушибы, у третьего - перелом. "В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает", - сообщили в СКР.
Стрелявший ученик задержан сотрудниками Росгвардии, следователи выясняют его мотивы. "На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной", - говорится в заявлении СКР.
Заведено два уголовных дела - о хулиганстве и халатности. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев сказал, что прокуратура даст оценку действиям органов профилактики. Ранее сообщалось, что дело о хулиганстве передадут на расследование в центральный аппарат СКР.
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авторы DW