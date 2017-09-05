Lego сообщила о перезагрузке бизнеса после первого за 13 лет падения выручки

Производитель игрушек Lego намерен «перезагрузить» свой бизнес после первого за 13 лет снижения выручки. Об это сообщается в пресс-релизе компании.

Как стало известно, чистая прибыль компании в период с января по июнь 2017 года сократилась на 3%, до 3,4 млрд датских крон ($544 млн).

В свою очередь выручка за указанный период уменьшилась на 5%, до 14,9 млрд крон ($2,38 млрд). Снижение выручки произошло впервые с 2004 года.

«Мы нажимаем кнопку перезагрузки для всего нашего бизнеса. Это означает, что мы построим менее крупную и менее сложную компанию, что поможет упростить нашу бизнес-модель», — заявили в компании.

В рамках перезагрузки своего бизнеса, Lego собирается сократить штат сотрудников на 8%, до 1,4 тыс. человек, пишет gazeta.ru