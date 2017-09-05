Таблоид оштрафовали на 100 тысяч евро за "голые" фото Кейт Миддлтон

Французский суд обязал таблоид Closer выплатить британской королевской семье 100 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб. Поводом для этого послужила публикация снимков герцогини Кейт Миддлтон, на которых она запечатлена топлес, передает Daily Mail.

Сообщается, что фотографии герцогини были сделан во время отдыха семейства на юге Франции в 2012 году. На некоторых снимках Кейт Миддлтон запечатлена полуобнаженной. При этом британские издания публиковать снимки Миддлтон отказались.

Монаршее семейство изначально потребовало от таблоида выплаты 1,5 миллиона евро. Однако в итоге им обоим присудили по 50 тысяч в качестве компенсации морального ущерба. При этом бывшего редактора издания оштрафовали на 90 тысяч евро, а каждого из фотографов - на пять тысяч евро, сообщает korrespondent.net