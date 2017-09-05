Французский суд обязал таблоид Closer выплатить британской королевской семье 100 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб. Поводом для этого послужила публикация снимков герцогини Кейт Миддлтон, на которых она запечатлена топлес, передает Daily Mail.
Сообщается, что фотографии герцогини были сделан во время отдыха семейства на юге Франции в 2012 году. На некоторых снимках Кейт Миддлтон запечатлена полуобнаженной. При этом британские издания публиковать снимки Миддлтон отказались.
Монаршее семейство изначально потребовало от таблоида выплаты 1,5 миллиона евро. Однако в итоге им обоим присудили по 50 тысяч в качестве компенсации морального ущерба. При этом бывшего редактора издания оштрафовали на 90 тысяч евро, а каждого из фотографов - на пять тысяч евро, сообщает korrespondent.net
Комментарии
- Обнаружена новая черная дыра в Млечном Пути
- Скорое пополнение в британской королевской семье
- В Чикаго госпитализировали хип-хоп исполнителя Лила Уэйна
- Новый клип "Ленинграда" набрал 2,7 млн просмотров менее чем за сутки
- Умер актер детективных сериалов Ричард Андерсон
- Мадонна переехала в Португалию ради сына
- Машина и человек впервые вместе сочинили песню: в эксперименте участвовал Марк Тишман
- В Москве задержали певца и продюсера за убийство юриста
- Составлен список самых влиятельных россиян столетия
- Бену Аффлеку предложили снять военный фильм про Афганистан
- Названы лучшие города для путешествий на выходные
- "Осторожно - мошенники": аферисты воруют личные данные, предлагая бесплатные авиабилеты
- Подробности дела о похищенном мальчике из Дондюшан
- Кто может получать досрочную пенсию по старости
- В ЮАР построят самый высокий мост на континенте
- Жильцы дома на Рышкановке протестуют против строительства торгового центра
- Владимир Путин о Дональде Трампе: "Он же (Трамп) не невеста мне..."
- Археологи нашли подтверждение кровавым событиям из Библии
- Ураган "Ирма" усилился до высшей категории: во Флориде объявили чрезвычайное положение
- В России река сменила русло и затопила город. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вы будете душой компании. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW