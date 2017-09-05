Таможенная служба Молдовы отмечает 26-летие

Таможенная служба отмечает сегодня 26 годовщину со дня создания. С праздником таможенников поздравил глава учреждения, а также другие официальные лица. А многие сотрудники Службы вспомнили, как всё начиналось.

Владиславу Швецу 56 лет. Он работает в Таможенной службе с самого её основания.



"Я начинал службу в таможне Унген на железной дороге. Бывало трудно, тогда мы внедряли систему декларирования товаров", - сказал сотрудник Таможенной службы Владислав Швец.



По словам Владислава, за 26 лет Таможенная служба прошла через целый ряд реформ.



"За эти годы Таможенная служба сделала огромные шаги от регистрации транспорта и товаров в бумажные журналы до электронной декларации и регистрации. Я горжусь своей работой, считаю, общество нуждается в нас", - сообщил Владислав Швец.



А Виталий Стратан работает таможенником с 1993 года.



"Это сложная, но интересная работа. Область очень специфичная, она включает некоторые элементы из других сфер", - заявил сотрудник Таможенной службы Виталий Стратан.



Глава Таможенной службы Виталий Врабие отмечает, что модернизация учреждения продолжится. Он также отметил, что Служба приносит немало денег в бюджет страны.



"С начала 2017 года отчисления в бюджет составили 12 миллиардов 858 миллионов леев. Это более чем на два миллиарда больше, чем годом ранее", - сообщил глава Таможенной службы Виталий Врабие.



"За два года нам удалось доказать, что мы можем внедрить минимальные стандарты во всех областях таможенной деятельности. Это позволило нам возобновить переговоры о реализации Соглашения об ассоциации и свободной торговле", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.



"Таможенная служба очень сильно изменилась. Результаты реформ материализовались в бюджетные поступления. Это, безусловно, красивый итог усилий всех, кто работает в Таможенной службе", - заявил министр финансов Октавиан Армашу.



Сейчас Таможенная служба насчитывает 1520 сотрудников.



