Индийские крестьянки два часа не давали уползти окруженному ими на поле питону

Жительницы одной из индийских деревень обнаружили на кукурузном поле крупную змею. Опасаясь, что рептилия может быть ядовитой и кому-то навредит, крестьянки окружили ее и два часа не давали змее уползти, пока в деревню наконец не приехали специалисты по отлову.

Первой змею длиной почти два с половиной метра заметила в окрестностях деревни Самеча в штате Раджастан женщина по имени Тулси Деви. На ее крики сбежались другие односельчанки.

Мужчины из их деревни уехали на работу, поэтому женщинам пришлось, преодолев страх, самим встать в кольцо вокруг змеи. С одной стороны, это было сделано для того, чтобы рептилия, которую женщины посчитали ядовитой, не уползла и не навредила кому-нибудь еще. С другой, крестьянки опасались, что кто-нибудь может начать бросать в змею камнями.

Через некоторое время на поле приехал родственник одной из женщин, которого вызвали сюда телефонным звонком. Он, в свою очередь, позвонил в центр спасения диких животных в Удайпуре.

Приехавшие специалисты определили, что пойманное существо является тигровым питоном. Узнав, что змея не ядовита, женщины уже без опасений взяли ее на руки, чтобы сфотографироваться. После этого рептилию отвезли в ближайший природный парк, пишет vesti.ru