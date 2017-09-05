Подробности дела о похищенном мальчике из Дондюшан

До 10 лет тюрьмы грозит жителю Дондюшанского района за издевательство над 14-летним подростком. Он похитил и истязал ребёнка за то, что тот разбил стекло. Мужчина запер мальчика в погребе и заставил его рыть себе могилу.

Случилось это в июле, но мальчик и его мама до сих пор молчали. Сейчас ребенок рассказал, что агрессор его жестоко избил, требуя подписать бумагу с признанием вины. Чтобы не оставлять синяков, агрессор обернул кулак полотенцем.



«Он пришел к нам домой, стал меня бить и потащил к себе. Там тоже бил. Заставил копать яму, а затем запер в погребе».



Мужчина отпустил подростка домой, но через несколько дней встретил на улице и снова избил. Мама мальчика говорит, что в полицию обращаться побоялась.



«Он пригрозил, что придет к нам домой и всех убьет. Сказал, что мог похоронить сына живьем, и я так и не узнала бы, что с ним случилось".



По словам психолога, реабилитация ребенка будет долгой.



«Ребенок должен знать, что он в безопасности. Для восстановления важен благоприятный климат в семье», - сказала психолог Виктория Кожокару.



Агрессора задержали на трое суток. Дело открыто по статье "похищение".



«Он частично признает вину. Предстоит выяснить все обстоятельства, ма делаем для этого всё необходимое», - сообщил следователь инспектората полиции Дондюшан Владимир Паламарчук.



Ранее против агрессора было открыто уголовное дело за кражу.



