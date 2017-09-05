"Осторожно - мошенники": аферисты воруют личные данные, предлагая бесплатные авиабилеты

В сети орудуют мошенники, ворующие личные данные. Делают они это от имени крупных авиакомпаний - Turkish Airlines, Emirates, Tarom. Обещают пользователям бесплатные авиабилеты.

Сообщения о розыгрыше мошенники размещают в WattsApp и фейсбуке. Пользователей призывают участвовать в конкурсе, просят отправить пост восьми друзьям, а затем заполнить анкету с личными данными и номером банковской карты. По словам специалистов, такие объявления появляются каждый день, а злоумышленники становятся всё более изобретательными.



"Они хотят получить личные данные и нажиться на этом. Распространяются сообщения очень оперативно, они правдоподобны, так как упоминаются названия крупных компаний. Сайт заслуживает доверия, плюс - вы видите комментарии людей, которые якобы выиграли по два билета", - сказала глава Центра кибернетической безопасности Наталья Спыну.



Специалисты напоминают - личные и банковские данные нельзя вносить ни в какие анкеты.



"Вообще личные данные нельзя нигде оставлять или публично афишировать. На основании этих данных можно получать банковские карты, заключать контракты и регистрировать веб-страницы. Компьютерная защита не поможет, если делать такие опрометчивые поступки", - сообщила глава Центра кибернетической безопасности Наталья Спыну.



По данным Национального инспектората расследований, жалоб в полицию на мошенников, обещающих авиабилеты, пока не поступало.







