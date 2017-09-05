Названы лучшие города для путешествий на выходные

Издание The Times назвало лучшие города мира для поездок на выходные. Полный список включил тридцать городов, лидером среди которых был признан Задар в Хорватии.

Издание сообщает, что в Задаре хорошо сохранился средневековый центр и древнеримские руины. Также в городе расположено множество кафе и бистро для любителей различных мировых кухонь.

На втором месте в рейтинге идет македонский Охрид, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город примечателен расположенной в нем Крепостью царя Самуила, а также одноименным озером Охрид.

Третье место рейтинга заняла хорватская Пула - город, привлекающий внимание "прекрасно сохранившимся" амфитеатром, а также центральным рынком.

В первую десятку также вошли Динар (Франция), Минск (Белоруссия), Варна (Болгария), Ольбия (Италия), Братислава (Словакия), Мальмё (Швеция) и Херес (Испания), сообщает korrespondent.net