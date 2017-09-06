Будет открыт первый совместный пункт пропуска на молдавско-румынской границе. Об этом сообщил заместитель начальника Таможенной службы РМ Юрие Чебан на торжественном собрании, посвящённом 26-летию молдавской таможни.
«Практика показала эффективность совместных пунктов, - сказал полковник Чебан. – Они позволяют работать в режиме «one stop border post control», то есть «единого окна», что существенно снижает затраты времени на перемещение границы, сообщает mybusiness.md
В этом году 17 июля состоялось открытие совместного молдавско-украинского таможенного поста «Первомайск-Кучурган». В конце 2018 года на молдавско-украинской границе будет введён такой пункт «Паланка-Маяки-Удобное». Сейчас там идут работы по улучшению инфраструктуры: капитально обновляются строения и подъездные пути, создаются специальные коридоры для предприятий-обладателей сертификата авторизованного экономического оператора (AEO) и т.д. Общий бюджет проекта – 5,56 млн евро.
До 2020 года таким же образом будут перестроены три пункта перехода молдавско-румынской границы: Скулень-Скулень; Леушень-Албица; Джурджулешты-Галац. На это запланировано потратить 10 млн евро».
«Также мы начали переговоры с Румынией об открытии первого совместного пункта перехода на молдавско-румынской границе, - продолжил Юрие Чебан. – Уже определено, что это будет пункт «Кагул-Оанча». Думаю, что в ближайшем будущем сможем точно сообщить, когда он сможет начать работать в новом режиме», передает point.md
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авторы DW