Дорогие, бюджетные и даже дешевые квартиры: сколько стоит квадратный метр жилплощади в Кишиневе КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Покупка квартиры — вопрос, не терпящий спешки, поэтому за изменениями на рынке недвижимости граждане наблюдают с неподдельным интересом. Аналитики констатируют ценовой застой на рынке жилья в Молдове. В августе средневзвешенная стоимость квартир в Кишиневе не изменилась. При этом эксперты констатируют, что желание приобрести жилье у населения есть, но вот возможности купить квартиру нет.
Аналитики признают, что лето считается низким сезоном в недвижимости, отсюда и ценовой застой. Эксперты подчеркивают, что стабилизация среднерыночной цены на квартиры на самом низком за последнее время уровне не может не радовать потенциальных покупателей.
Самые дешевые квартиры в Кишиневе
Дешевле всего купить квартиру на Чеканах, а именно на улице Отоваска. Согласно данным биржи "Lara", в среднем квадратный метр в однокомнатной обойдется там в 478 евро, в двухкомнатной — 455 евро, в трехкомнатной — 401 евро, а в четырехкомнатной — 383 евро.
Следом идет жилплощадь на Ботанике в районе аэропорта. Квадратный метр в "однушке" там обойдется в 523 евро, в "двушке" — в 481 евро, в "трешке" — в 456 евро, а в квартире с 4 комнатами — в 432 евро.
В тройку самых бюджетных вариантов вошло жилье на Скулянке. Квадратный метр в однокомнатной квартире в этом микрорайоне столицы обойдется в среднем в 550 евро, в двухкомнатной — 520 евро, в трехкомнатной — в 464, а в четырехкомнатной — в 423 евро.
Немногим дороже жилплощадь на Буюканах. В среднем квадратный метр в "однушке" выйдет в 555 евро, в "двушке" — в 534 евро, в "трешке" — в 466 евро, а в четырехкомнатной — в 429 евро.
Пятерку недорогих квартир замыкает микрорайон Старая почта, где в квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется в 565 евро, в двухкомнатной — 537 евро, в трехкомнатной — в 475 евро, а в четырехкомнатной — в 467 евро.
Самое дорогое жилье в столице
Дороже всего купить квартиру в Кишиневе, конечно же, в центре. Квадратный метр в "однушке" в этом районе столицы в среднем стоит 636 евро, в "двушке" — 596 евро, а в трехкомнатная квартира — 535 евро, а в четырехкомнатной — 495 евро.
Немногим дешевле жилье обходится на Ботанике. Квадратный метр в однокомнатной в среднем может обойтись в 603 евро, в двухкомнатной — 578 евро, в "трешке" — 506 евро, а в четырехкомнатной — 471 евро.
Третью строку в рейтинге самых дорогих квартир занимает сектор Рышкановка, а именно недвижимость на Албишоаре. Там квадратный метр в "однушке" в среднем обходится в 598 евро, в "двушке" — 570 евро, в "трешке" — в 504 евро, а в четырехкомнатной — в 494 евро.
Читать далее: https://ru.sputnik.md/economics/20170905/14381490/mozhno-kishinev-kupit-deshevoe-zhile-ceny-udivljajut.html
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
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Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Вероятно получение премии.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Будьте осторожны с автомобилем.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW