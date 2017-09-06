Диапазон цен на недвижимость в Кишиневе

Дорогие, бюджетные и даже дешевые квартиры: сколько стоит квадратный метр жилплощади в Кишиневе КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Покупка квартиры — вопрос, не терпящий спешки, поэтому за изменениями на рынке недвижимости граждане наблюдают с неподдельным интересом. Аналитики констатируют ценовой застой на рынке жилья в Молдове. В августе средневзвешенная стоимость квартир в Кишиневе не изменилась. При этом эксперты констатируют, что желание приобрести жилье у населения есть, но вот возможности купить квартиру нет.

Аналитики признают, что лето считается низким сезоном в недвижимости, отсюда и ценовой застой. Эксперты подчеркивают, что стабилизация среднерыночной цены на квартиры на самом низком за последнее время уровне не может не радовать потенциальных покупателей.

Самые дешевые квартиры в Кишиневе

Дешевле всего купить квартиру на Чеканах, а именно на улице Отоваска. Согласно данным биржи "Lara", в среднем квадратный метр в однокомнатной обойдется там в 478 евро, в двухкомнатной — 455 евро, в трехкомнатной — 401 евро, а в четырехкомнатной — 383 евро.

Следом идет жилплощадь на Ботанике в районе аэропорта. Квадратный метр в "однушке" там обойдется в 523 евро, в "двушке" — в 481 евро, в "трешке" — в 456 евро, а в квартире с 4 комнатами — в 432 евро.

В тройку самых бюджетных вариантов вошло жилье на Скулянке. Квадратный метр в однокомнатной квартире в этом микрорайоне столицы обойдется в среднем в 550 евро, в двухкомнатной — 520 евро, в трехкомнатной — в 464, а в четырехкомнатной — в 423 евро.

Немногим дороже жилплощадь на Буюканах. В среднем квадратный метр в "однушке" выйдет в 555 евро, в "двушке" — в 534 евро, в "трешке" — в 466 евро, а в четырехкомнатной — в 429 евро.

Пятерку недорогих квартир замыкает микрорайон Старая почта, где в квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется в 565 евро, в двухкомнатной — 537 евро, в трехкомнатной — в 475 евро, а в четырехкомнатной — в 467 евро.

Самое дорогое жилье в столице

Дороже всего купить квартиру в Кишиневе, конечно же, в центре. Квадратный метр в "однушке" в этом районе столицы в среднем стоит 636 евро, в "двушке" — 596 евро, а в трехкомнатная квартира — 535 евро, а в четырехкомнатной — 495 евро.







Немногим дешевле жилье обходится на Ботанике. Квадратный метр в однокомнатной в среднем может обойтись в 603 евро, в двухкомнатной — 578 евро, в "трешке" — 506 евро, а в четырехкомнатной — 471 евро.

Третью строку в рейтинге самых дорогих квартир занимает сектор Рышкановка, а именно недвижимость на Албишоаре. Там квадратный метр в "однушке" в среднем обходится в 598 евро, в "двушке" — 570 евро, в "трешке" — в 504 евро, а в четырехкомнатной — в 494 евро.





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