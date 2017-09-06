Криптовалюты: риски связаные с новым мейнстримом

Национальный банк Молдовы высказался по поводу рисков криптовалют - на что обратили внимание специалисты Криптовалюта — новый мейнстрим, который охватил мир. Виртуальные деньги напирают на бумажных собратьев. В последнее время во многих странах наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина (Bitcoin) — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Сейчас курс биткоин колеблется в пределах четырех тысяч долларов. Некоторые государства открыли свои рынки для криптовалют и активно их развивают.

Криптовалюты в Молдове не регулируются

В контексте все более частого использования некоторых схем виртуальной валюты (Bitcoin, Litecoin, Ethereum и других) как на международном рынке, так и на рынке платежных услуг Молдовы, Национальный банк республики сделал ряд уточнений по связанным с криптовалютой рискам.

"Виртуальная валюта — представление цифрового значения. Она не выпускается и не гарантируется центральным банком или государственным органом. Она не обязательно привязана к национальной валюте, но используется физическими или юридическими лицами в качестве альтернативы денежных средств", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Там добавили, что виртуальная валюта может передаваться, храниться или продаваться в электронном виде.

"Использование виртуальных денег не регулируется в Молдове. Они не являются формой электронных денег в контексте Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012, а деятельность по выпуску и осуществлению сделок с ними не контролируется со стороны компетентных органов", — пояснили в Нацбанке.

Криптовалюты и риски

В Нацбанке обратили внимание, что в связи с вышесказанным пользователи виртуальных валют подвержены ряду рисков.

Те, кто пользуются виртуальной наличностью, подвержены следующим рискам:

— мошенничество при операциях конвертирования, высокие комиссионные или невыгодный курс при конвертировании, взлом электронного кошелька, потеря личных данных, заморозка суммы платформой обмена при конвертации виртуальной валюты в простую валюту, потеря сумм в случае банкротства обменной платформы, высокий уровень волатильности курса, по которому могут быть поменяны виртуальные деньги и т.д.;

— нет гарантии того, что виртуальная валюта будет принята продавцами, сумма может быть списана неправильно, в некоторых случаях пользователи не могут конвертировать виртуальную валюту или не могут получить доступ к кошельку после потери секретного ключа и т.д.

Риски для целостности финансовой системы:

— риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма;

— риски, связанные с финансовыми преступлениями, — использование виртуальных денег для продажи запрещенных товаров и т.д.

"Нацбанк Молдовы предупреждает тех, кто пользуется такими платежными услугами, о том, что виртуальные валюты и связанные с ними методы их обмена не регулируются на территории Молдовы и, соответственно, средства пользователей не защищены. НБМ будет следить за развитием международной практики в этой области", — сказано в сообщении Нацбанка.





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