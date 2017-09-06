О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Криптовалюты: риски связаные с новым мейнстримом
// фото: https://bitnovosti.com/2017/09/03/crypto-market-sheds-billions-one-analyst-sees-buying-opportunity/
11:25, 06 Sep 2017
просмотров 56 | комментариев 0

Национальный банк Молдовы высказался по поводу рисков криптовалют - на что обратили внимание специалисты Криптовалюта — новый мейнстрим, который охватил мир. Виртуальные деньги напирают на бумажных собратьев. В последнее время во многих странах наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина (Bitcoin) — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Сейчас курс биткоин колеблется в пределах четырех тысяч долларов. Некоторые государства открыли свои рынки для криптовалют и активно их развивают.

Криптовалюты в Молдове не регулируются

В контексте все более частого использования некоторых схем виртуальной валюты (Bitcoin, Litecoin, Ethereum и других) как на международном рынке, так и на рынке платежных услуг Молдовы, Национальный банк республики сделал ряд уточнений по связанным с криптовалютой рискам.

"Виртуальная валюта — представление цифрового значения. Она не выпускается и не гарантируется центральным банком или государственным органом. Она не обязательно привязана к национальной валюте, но используется физическими или юридическими лицами в качестве альтернативы денежных средств", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Там добавили, что виртуальная валюта может передаваться, храниться или продаваться в электронном виде.

"Использование виртуальных денег не регулируется в Молдове. Они не являются формой электронных денег в контексте Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012, а деятельность по выпуску и осуществлению сделок с ними не контролируется со стороны компетентных органов", — пояснили в Нацбанке.

Криптовалюты и риски

В Нацбанке обратили внимание, что в связи с вышесказанным пользователи виртуальных валют подвержены ряду рисков.

Те, кто пользуются виртуальной наличностью, подвержены следующим рискам:

— мошенничество при операциях конвертирования, высокие комиссионные или невыгодный курс при конвертировании, взлом электронного кошелька, потеря личных данных, заморозка суммы платформой обмена при конвертации виртуальной валюты в простую валюту, потеря сумм в случае банкротства обменной платформы, высокий уровень волатильности курса, по которому могут быть поменяны виртуальные деньги и т.д.;

— нет гарантии того, что виртуальная валюта будет принята продавцами, сумма может быть списана неправильно, в некоторых случаях пользователи не могут конвертировать виртуальную валюту или не могут получить доступ к кошельку после потери секретного ключа и т.д.

Риски для целостности финансовой системы:

— риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма;

— риски, связанные с финансовыми преступлениями, — использование виртуальных денег для продажи запрещенных товаров и т.д.

"Нацбанк Молдовы предупреждает тех, кто пользуется такими платежными услугами, о том, что виртуальные валюты и связанные с ними методы их обмена не регулируются на территории Молдовы и, соответственно, средства пользователей не защищены. НБМ будет следить за развитием международной практики в этой области", — сказано в сообщении Нацбанка.



Читать далее: https://ru.sputnik.md/economics/20170906/14387679/kriptovaljuty-moldova-nacbank-rasskazal-riski-virtualnye-dengi.html




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День будет напряженным с самого утра. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Вероятно получение премии.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...