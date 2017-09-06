На Карибы и США надвигается самый мощный ураган десятилетия

На острова Карибского бассейна, а также юго-восточное побережье США надвигается ураган "Ирма", который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории - он сильнее урагана "Харви", который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению, отмечает ВВС.

Ураган такой силы легко может срывать круши и разбивать окна, а также выдергивать пальмы и превращать их в снаряды, которые могут убивать людей. Как отмечают специалисты, по мере продвижения ураган будет только набирать силу.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч. В настоящее время ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана, проходит неподалеку от Малых Антильских островов.

Ранее предупреждение об урагане было выпущено для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, островов Ангилья и Монтсеррат, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и дургих.

Многие аэропорты закрыты, авиакомпании либо отменили рейсы, либо принимают решение по фактической погоде в пункте назначения. При определенном стечении обстоятельств ураган может затронуть Британские Виргинские острова, Кубу и к субботе обрушиться на американский штат Флорида.

Власти Флориды объявили мобилизацию всех военнослужащих национальной гвардии, а также объявили о начале эвакуации туристов с островов у южного побережья штата.