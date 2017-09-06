Противопехотные мины на пути мусульман-рохинджа заложены армией Мьянмы

Армия Мьянмы закладывает противопехотные мины на пути мусульман-рохинджа.

Правительственные войска Мьянмы закладывают противопехотные мины вдоль границы с Бангладеш, заявили Reuters два правительственных источника в Дакке. Власти Бангладеш предполагают, что таким образом мьянманские военные пытаются предотвратить возвращение в штат Ракхайн беженцев из числа мусульман-рохинджа.

Стоит отметить, начиная с 25 августа, когда мьянманские военные начали широкомасштабную операцию в ответ на нападения боевиков из "Армии спасения Арках Рохинджа", было убито не менее 400 человек, а почти 125 тысяч представителей этнического меньшинства бежали в соседнее государство. Еще около 20 тысяч беженцев могут находиться на узкой полосе ничьей земли между Мьянмой и Бангладеш.



В среду, 6 сентября, правительство Бангладеш намерено подать официальный протест против размещения мин так близко к границе, утверждают источники, непосредственно знакомые с ситуацией в регионе. Со ссылкой на фотодоказательства и сведения, полученные от информаторов, оба собеседника агентства рассказали, что военные закапывают противопехотные мины на своей территории вдоль колючей проволоки, между пограничных столбов.



"Наши пограничники также видели от трех до четырех групп, работающих вблизи забора из колючей проволоки, они что-то помещали в землю. Затем наши информаторы подтвердили, что они закладывали противопехотные мины", - отметил один из источников Reuters.

Собеседники агентства не уточнили, были ли люди, закладывавшие мины, одеты в форму, однако они настаивают на том, что это были не боевики из числа рохинджа.

Манзурул Хасан Хан, сотрудник пограничной службы Бангладеш, ранее заявлял, что 5 сентября на стороне Мьянмы неподалеку от границы прогремело два взрыва, они подтвердили предположения по поводу минирования границы. При этом пострадали двое детей. Одному мальчику оторвало левую ногу, он отправлен для лечения в бангладешскую больницу, еще один мальчик получил небольшие травмы.



Источник из числа рохинджа, который отправился на место взрыва, сфотографировал металлический диск размером около 10 см на тропе, по которой мирные жители, спасающиеся от насилия, перебирались на нейтральную территорию. Источник утверждает, что видел по меньшей мере два таких устройства.

Еще два беженца рассказали журналистам, что видели мьянманских военных непосредственно перед тем, как прогремел взрыв.

В Reuters подчеркивают, что журналистам не удалось убедиться в том, что помещенные в землю на приграничной полосе устройства являются минами и они связаны с армией Мьянмы. В то же время Мьянма является одной из немногих стран мира, которая не вошла в Оттавский договор о запрещении противопехотных мин 1997 года.

Официальные представители армии Мьянмы и национального лидера, лауреата Нобелевской премии мира Ауна Сан Су Чжи, проигнорировали просьбы о комментариях. Доступ прессы в штат Ракхайн, где разворачивается конфликт между мусульманами-рохинджа и буддийским большинством, заблокирован.



Военный источник в Мьянме при этом утверждает, что в 1990-е годы на границе были заложены противопехотные мины, которые должны были помочь предотвратить вторжение, и с тех пор военные пытались их дезактивировать. Отметим, августовская активность мьянманских военных, спровоцировавшая атаку боевиков "Армии спасения Арках Рохинджа" и обострение вооруженного конфликта, объяснялась стремлением разминировать труднодоступные территории в штате Ракхайн.

Протяженность границы Мьянмы и Бангладеш составляет 217 км, большая часть границы является проницаемой. Мьянма до недавнего времени находилась под военным управлением и считалась одной из самых заминированных стран мира.

Рохинджа часто называют себя самым притесняемым этносом: власти Мьянмы отказывают им в получении гражданства, считая незаконными иммигрантами. Мусульманские общины в Мьянме маргинализируются и зачастую подвергаются бытовому насилию. Конфликт, который затрагивает более миллиона рохинджа, начался еще в XVIII веке.

Рохинджа, бежавшие в Бангладеш, рассказывают о поджогах деревень и кампании по вытеснению представителей мусульманского меньшинства с территории Мьянмы. СМИ сообщают, что военные Мьянмы стреляют в рохинджа без разбора. Официальные власти утверждают, что мусульмане сами сжигают свои деревни, а вооруженные силы защищают гражданских лиц от "террористов и экстремистов", пишет newsru.com