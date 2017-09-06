Холера в Йемене: умерли более двух тысяч человек

В Йемене из-за вспышки холеры умерли 2048 человек. Еще 612 703 человек заразились с начала эпидемии в апреле текущего года. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения и министерство здравоохранения Йемена, передает Reuters.

При этом за последние две недели количество новых случаев заражения выросло: сейчас ситуация в стране худшая за последние полгода. Больше всего пострадали районы Ходейда, Аль-Джавф, Аль-Махвит, Ибб, Дхамар, Эль-Байда и Аден.

По мнению специалистов ОНН, эпидемия носит техногенный характер и обусловлена ​​гражданской войной, которая оставила 15,7 миллионов людей без чистой воды и санитарии, сообщает korrespondent.net