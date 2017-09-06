В Сети появились подробности о камере iPhone 8

В Сети появились подробности о камере будущего флагманского смартфона Apple - iPhone Edition. По слухам, ее разрешение будет выше, нежели у камеры iPhone 7, передает DigiTimes.

Известно, что iPhone 7 оснащен камерой с разрешением 12 мегапикселей. Какое разрешение получит камера будущего флагмана, ресурс пока не уточняет.

Однако сообщается, что производителем оптики на этот раз была выбрана тайваньская компания Largan Precision, пишет korrespondent.net

Презентация iPhone Edition ожидается 12 сентября этого года. Помимо флагмана, ожидается также выпуск обновленных версий прошлогодних моделей iPhone 7s и 7s Plus.