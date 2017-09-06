Новые "Звездные войны" лишились режиссера

Режиссер Колин Треворроу, который занимался режиссурой 9-го эпизода "Звездных войн", ушел из проекта, о чем сообщается в официальном заявлении Lucasfilm. Исходя из текста заявления, режиссер и руководство проекта не смогли достичь консенсуса касательно космической саги, передает The Verge.

Известно, что Треворроу был назначен режиссером новой части саги в 2015 году, после того, как его предыдущая картина "Мир Юрского периода" одержала коммерческий успех.

Съемки девятого эпизода "Звездных войн" должны были начаться в январе 2018 года. Однако в настоящее время старт съемок оказался под вопросом, пишет korrespondent.net