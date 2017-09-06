Свое мнение он высказал на конференции в Литве после выступления председателя ПДС, которая обрушилась с критикой на молдавское правительство и всю систему госуправления.

"Такова моя страна. Ею управляет коррумпированное правительство, у которого нет поддержки граждан. Качество молдавских госинститутов самое худшее в регионе", - сказала председатель ПДС Майя Санду.



С репликой на заявления Майи Санду выступил Траян Бэсеску. Он отметил значительные успехи, которых добилась наша страна.



"Мне никогда не доводилось слышать подобной речи о своей стране со стороны одного из ее лидеров. Я говорю о выступлении здесь Майи Санду. В последние годы в Республике Молдова сделано многое и прогресс есть. С теориями вроде: "давайте убьем всех коррумпированных руководителей, а затем посмотрим, что делать с выборами", Молдова попадет прямо в объятия Кремля", - отметил бывший президент Румынии Траян Бэсеску.



Конференция, в которой принимали участие Траян Бэсеску и Майя Санду проходила в университете Вильнюса и была приурочена к Европейским дням памяти жертв сталинизма и нацизма, передает publika.md.