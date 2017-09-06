КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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