Яйца с токсинами обнаружили в 45 странах мира

В Еврокомиссии сообщили, что следы фипронила в куриных яйцах обнаружены в 45 странах по всему миру, в том числе − в большинстве стран ЕС, передает DW.

Зараженные пестицидом яйца были найдены в Канаде и еще 18 государствах в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Среди стран Европы не пострадали только Хорватия и Литва.

Отмечается, что 5 сентября в Таллине министры сельского хозяйства стран-членов ЕС обсудили последствия скандала и меры по предотвращению распространения загрязненной продукции.

После того, как в куриных яйцах был обнаружен фипронил, сотни ферм в ЕС были закрыты, произведен массовый забой птицы, тонны яиц и содержащих их продуктов, изъяты из продажи и уничтожены, сообщает korrespondent.net

В настоящий момент на европейских фермах усилены проверки качества продукции. В конце августа Еврокомиссия призвала все страны ЕС выработать единую позицию по изъятию с рынка продуктов, содержащих яйца со следами фипронила.

Напомним, инсектицид фипронил добавляют в препараты для избавления от блох, вшей и клещей. Для лечения животных, которых употребляют в пищу люди, его использовать запрещено.

Напомним, в начале августа в нескольких странах Евросоюза из магазинов отозвали миллионы куриных яиц из-за превышения уровня фипронила. Вещество нашли в яйцах в Германии, Нидерландах и Бельгии, а позже также обнаружили во Франции, Великобритании и других странах.