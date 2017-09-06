Генетики: Человек продолжает эволюционировать

Ученые выяснили, что биологическая эволюция человечества не остановилась и число носителей "вредных" версий генов, связанных с болезнями, продолжает постепенно падать под действием естественного отбора, говорится в статье опубликованной в PLOS Biology.

"Следы этого было найти крайне трудно, но мы нашли намеки на то, что естественный отбор продолжает работать среди современных популяций людей", − заявил Джозеф Пикрелл, генетик из университета Колумбии в Нью-Йорке.

Отметим, биологи и эволюционисты активно дискутируют о том, прекратилась ли эволюция человека.

Часть ученых полагает, что биологическая эволюция замедлилась или даже остановилась, так как выживание индивидов и вероятность продолжить свой род начала зависеть не от качества генов, а от сообразительности, богатства и социального положения, пишет korrespondent.net

Пикрелл и его коллеги нашли новые свидетельства того, что "дарвиновский" отбор продолжает работать среди людей, проанализировав геномы свыше 160 тысяч жителей Великобритании и США.

Анализируя ДНК, ученые опирались на простую эволюционную закономерность – чем дольше живет особь и чем лучше ее здоровье, тем больше она может оставить потомства. Соответственно, чем больше у нее будет потомков, тем выше вероятность того, что они передадут свои гены своим детям и ее линия продолжит свое существование, а носители "плохих" версий генов вымрут.

Генетики сравнили между собой наборы мутаций в ДНК людей из семей долгожителей и пытались понять, как часто встречаются "вредные" мутации в их генах.

Если этих мутаций будет меньше в ДНК долгожителей, то это будет означать, что естественный отбор продолжает работать, а отсутствие различий в их числе будет говорить об обратном.

Во время исследований удалось найти несколько десятков генов, для которых подобные различия были характерны. Больше всего это было заметно для гена APOE, мутации в котором заметно повышают вероятность развития болезни Альцгеймера, и гена CHRNA3, связанного с предрасположенностью к активному курению у мужчин.

"Плохие" версии этих генов, как отмечают ученые, значительно реже встречались у американцев и британцев, которые смогли дожить до 70 лет или чьи родители или предки считались долгожителями. Аналогичным образом вели себя многие другие гены, связанные с лишним весом, астмой, атеросклерозом и рядом других проблем со здоровьем, а также ранним началом половой жизни.