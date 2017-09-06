Поначалу юноша признался в содеянном. Он живет в Украине, а в родное село приехал погостить. Остановился у тети. Она рассказала, что племянник в последние дни часто выпивал с друзьями. Также его тетя настаивает, что племянник выгораживает друга, который и совершил насильственные действия.



"Он мне рассказал, что они пошли искать подвыпившего приятеля, зашли к женщине, спросили, нет ли его там. Она потребовала, чтобы они ушли, так как у нее никого нет. Тогда он начал ее бить и насиловать".



В полиции подозреваемый заявил, что все произошло с согласия женщины. Он утверждает, что не бил ее. В период следствия юноша будет находиться на свободе.



"Совершены принудительные сексуальные действия в отношении женщины 53-х лет. Заведено уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса. Ждем результатов судебной экспертизы, которая позволить установить все обстоятельства".



Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.