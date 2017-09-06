Молдавская команда успешно противостояла Бэйлу и компании до 80-й минуты. Счет после фланговой передачи Бена Вудбёрна открыл Хэл Робсон-Кану, передает publika.md.

"Слишком легко мы пропустили первый гол. Это мое мнение. Посмотрим, кто и как совершил ошибку. Тем не менее, считаю, что сегодня наша команда сыграла хорошо. Концентрация была максимальной. Тренер очень хорошо подготовил команду", - рассказал игрок сборной Молдовы Раду Гынарь.



Ответ сборной Молдовы не заставил себя долго ждать. Андрей Кожокарь нанес сильный удар из-за пределов штрафной, однако вратарь отбил мяч на угловой.



Второй гол валлийцы забили на третьей минуте компенсированного времени. Отличился Аарон Рэмзи.



У молдавской команды была возможность отыграть один мяч в последнем эпизоде матча. Однако после удара Александра Дедова бронзовых призеров ЕВРО-2016 от гола спасла штанга.



"Создали соперникам проблемы. Надеюсь, показанный нами стиль игры поможет добиться и результатов. Хотим, чтобы всем командам, которые приезжают играть к нам, пришлось нелегко", - отметил капитан сборной Молдовы Александр Епуряну.



"Хочется, чтобы после сегодняшнего матча все поняли: нам по силам хорошо играть с любым соперником. При полной самоотдаче, думаю, возможно все. Жаль, не удалось добиться положительного результата. Хочу поблагодарить всех за поддержку", - сказал игрок сборной Молдовы Артур Ионицэ.



Сборная Молдовы потерпела шестое поражение в нынешней отборочной кампании и по-прежнему занимает последнее место в группе Д. На счету нашей команды два очка.



Сборная Уэльса поднялась на второе место в таблице и сохраняет хорошие шансы на поездку в финальную часть турнира.



"Ранее я говорил, что нам предстоят четыре финала, если их выиграем, то почти наверняка поедем в Россию. Два финала позади. Впереди еще два. Будем готовиться, чтобы снова победить", - отметил игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл.



Следующий отборочный матч сборная Молдовы сыграет 6 октября в Дублине против Ирландии.