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Сборная Молдовы проиграла Уэльсу
// фото: istoki.tv
12:03, 06 Sep 2017
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Сборная Молдовы проиграла Уэльсу 0:2 в восьмом туре отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча прошла в Кишиневе на стадионе "Зимбру".

Молдавская команда успешно противостояла Бэйлу и компании до 80-й минуты. Счет после фланговой передачи Бена Вудбёрна открыл Хэл Робсон-Кану, передает publika.md

"Слишком легко мы пропустили первый гол. Это мое мнение. Посмотрим, кто и как совершил ошибку. Тем не менее, считаю, что сегодня наша команда сыграла хорошо. Концентрация была максимальной. Тренер очень хорошо подготовил команду", - рассказал игрок сборной Молдовы Раду Гынарь.

Ответ сборной Молдовы не заставил себя долго ждать. Андрей Кожокарь нанес сильный удар из-за пределов штрафной, однако вратарь отбил мяч на угловой.

Второй гол валлийцы забили на третьей минуте компенсированного времени. Отличился Аарон Рэмзи.

У молдавской команды была возможность отыграть один мяч в последнем эпизоде матча. Однако после удара Александра Дедова бронзовых призеров ЕВРО-2016 от гола спасла штанга. 

"Создали соперникам проблемы. Надеюсь, показанный нами стиль игры поможет добиться и результатов. Хотим, чтобы всем командам, которые приезжают играть к нам, пришлось нелегко", - отметил капитан сборной Молдовы Александр Епуряну.  

 "Хочется, чтобы после сегодняшнего матча все поняли: нам по силам хорошо играть с любым соперником. При полной самоотдаче, думаю, возможно все. Жаль, не удалось добиться положительного результата. Хочу поблагодарить всех за поддержку", - сказал игрок сборной Молдовы Артур Ионицэ. 

Сборная Молдовы потерпела шестое поражение в нынешней отборочной кампании и по-прежнему занимает последнее место в группе Д. На счету нашей команды два очка. 

Сборная Уэльса поднялась на второе место в таблице и сохраняет хорошие шансы на поездку в финальную часть турнира. 

"Ранее я говорил, что нам предстоят четыре финала, если их выиграем, то почти наверняка поедем в Россию. Два финала позади. Впереди еще два. Будем готовиться, чтобы снова победить", - отметил игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл. 

Следующий отборочный матч сборная Молдовы сыграет 6 октября в Дублине против Ирландии.




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