Молдавские вина получили золотые медали на конкурсе в Южной Корее

Молдавские вина завоевали золотые медали на завершившемся конкурсе Asia Wine Trophy в рамках Международной выставки Daejeon International Wine & Spirits Fair в Южной Корее.

Всего в выставке приняло участие восемь винодельческих компаний Молдовы при поддержке Организации по привлечению инвестиций и продвижению молдавского экспорта (MIEPO).

Молдавские виноделы участвуют в этой выставке уже несколько лет подряд и, как правило, не уезжают без наград, отмечает Инфотаг.