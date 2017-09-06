В столице в двух секторах запланированы отключения воды

Столичный поставщик сообщает о временном отключении воды в четверг, 7 сентября, на Ботанике на улицах Индепенденцей, 54; Валя Кручий, 2, в том числе в домах с дробью и на пр. Дачия, 42-52, в том числе с дробью. Воды не будет с 09.00 до 17.00.

Как передает IPN, в четверг будет прекращена подача воды и на улице Киевской, 8 - 16, в том числе с дробью; Московском проспекте, 12, 18 - 20, в том числе с дробью; улице М. Костин, 13 - 17, в том числе с дробью; М. Басараб, 10, в том числе с дробью и П. Заднипру, 15, в том числе в домах с дробью. Воды не будет с 09.00 до16.00 в связи с заменой счетчиков.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.