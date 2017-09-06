"Плыви туда, не знаю куда": британская компания предложила туристам секретный круиз

Британская туристическая компания Saga предложила своим клиентам приобрести билеты на секретный круиз, о маршруте которого пассажиры лайнера не будут знать до остановки в порту.

Путешественники знают лишь, что продолжительность круиза составит 21 день. Минимальная стоимость путешествия обойдется в 4784 фунта. При этом цена может быть увеличена, если туристы выберут более комфортабельную каюту.

Как сообщается на сайте компании, путешествие предполагает формат all inclusive: в его стоимость включены питание, напитки, круглосуточное обслуживание кают, коктейльная вечеринка, а также экскурсии в каждом порту, передает Моя планета.

«Наш уникальный тайный круиз вызовет у вас аппетит к развлечениям и приключениям, поскольку его маршрут будет медленно открываться каждый день по мере прибытия лайнера в порты», — отметили в компании.

По данным газеты Mirror, начало круиза запланировано на ноябрь будущего года. Лайнер Saga Sapphire отправится из города Саутгемптон на южном побережье Великобритании. На лайнере могут с комфортом разместиться до 720 пассажиров. Во время путешествия они смогут посещать спортзал, спа-центр, площадку для гольфа, бассейн. Также на судне есть четыре ресторана, которые обязательно понравятся гурманам.