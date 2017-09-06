В первый же учебный день мать привела ребенка в школу, а затем вылетела в Тунис. По ее словам, отец мальчика, с которым они находятся в разводе, должен был забрать его вечером.

Впоследствии выяснилось, что нерадивый родитель в тот момент тоже отдыхал, но в другой африканской стране — Того, передает Лента.ру.

Учителя, не дозвонившись до родителей, были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

В результате из полиции ребенка забрали родственники. Как отмечает интернет-портал, впоследствии удалось связаться с отцом мальчика. Он пообещал лучше заботиться о сыне, но только после того, как вернется из Африки. Точную дату своего приезда мужчина не назвал.