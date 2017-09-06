Главные трудности иностранных туристов при поездках в Россию

Главными проблемами, с которыми сталкиваются иностранные туристы при поездках в Россию, являются языковой барьер, вопросы безопасности, а также сложности в оформлении визы.

В рамках работы специалисты опросили более 1,5 тысячи путешественников из пяти стран — Великобритании, Германии, Китая, Японии и Южной Кореи. Отмечается, что все респонденты хотя бы раз в течение последних двух лет ездили в туристические поездки, а их годовой доход превышает 20 тысяч долларов.

В итоге о проблемах с коммуникацией заявили 49 процентов опрошенных. Еще 29 процентов респондентов пожаловались на сложности с оформлением визы. Чаще всего о трудностях с документами говорили туристы из Великобритании, Японии и Китая.

Также 40 процентов китайских и 31 процент британских туристов в числе минусов назвали культурные различия, передает Лента.ру.

В ходе опроса выяснилось, что 23 процента туристов когда-либо бывали в России, еще 11 процентов рассматривают направление как вариант для одной из будущих поездок. Наибольший интерес РФ вызывает у британских путешественников, 18 процентов из них планируют отправиться в путешествие в эту страну в ближайшее время.

Отмечается, что лучше всего осведомлены о происходящем в России туристы из Китая. 86 процентов путешественников из КНР следят за новостями в РФ, 88 процентов «любят российскую культуру». В европейских странах этот показатель составляет около 50 процентов, в Японии и Южной Корее — значительно меньше.