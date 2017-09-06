Австралийская школа по ошибке разослала ученикам ссылку на порносайт

Администрация одной из школ в Австралии ошибочно разослала своим учащимся электронные письма с приглашением на благотворительный завтрак, к которым прилагалась ссылка на сайт порнографического содержания.

В школе Peninsula Grammar, расположенной на полуострове Монингтон в штате Виктория, объяснили, что ошибка произошла из-за пропущенной буквы в приложенной к разосланным 5 сентября письмам ссылке. В результате вместо сайта, на котором учащиеся могли подтвердить свое участие в завтраке, они попадали на порноресурс.

Осознав упущение, администрация школы тут же начала удалять письма из ящиков учащихся. Одновременно студентам отправлялись сообщения с просьбой ни в коем случае не переходить по присланным ссылкам, если письмо уже было получено.