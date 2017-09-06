В Окнице закроют профучилище

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило предложение Министерства просвещения, культуры и исследований о ликвидации профессионального училища города Окница.

В последние годы число его учащихся резко сократилось, более 80% учителей – пенсионного возраста, а расходы на содержание учебного заведения остались на том же уровне, передает МОЛДПРЕС.

По данным министерства, в 2016 году на первый год обучения были зачислены 20 учеников при предусмотренных 55-ти местах. В 2017 году вступительных экзаменов не проводилось, а 39 учеников были переведены в другие профучилища. Из 11 работающих там учителей девять - пенсионеры. На каждого преподавателя приходится два ученика.

Авторы проекта заявили, что сохранение большого числа учреждений, потенциал которых используется не полностью, означает необоснованные расходы на содержание в ущерб инвестициям в качество обучения.