Тропический шторм "Катя" сформировался в среду в Мексиканском заливе, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
По данным метеорологов, шторм находится примерно в 165 километрах к востоку от мексиканского города Тампико и движется на восток и юго-восток со скоростью 4 километра в час. Ожидается, что в пятницу он поменяет свое направление и будет двигаться на юго-запад.
Максимальная скорость ветра оценивается примерно в 65 километров в час. Ожидается усиление скорости ветра в течение следующих двух дней. По данным центра, предположительно, шторм "Катя" достигнет берегов Мексики в пятницу утром, пишет РИА Новости
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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День будет напряженным с самого утра. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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авторы DW