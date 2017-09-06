В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Катя"

Тропический шторм "Катя" сформировался в среду в Мексиканском заливе, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным метеорологов, шторм находится примерно в 165 километрах к востоку от мексиканского города Тампико и движется на восток и юго-восток со скоростью 4 километра в час. Ожидается, что в пятницу он поменяет свое направление и будет двигаться на юго-запад.

Максимальная скорость ветра оценивается примерно в 65 километров в час. Ожидается усиление скорости ветра в течение следующих двух дней. По данным центра, предположительно, шторм "Катя" достигнет берегов Мексики в пятницу утром, пишет РИА Новости

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил об урагане "Ирма", который уже достиг пятой, максимальной категории. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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