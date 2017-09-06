Аттестаты медиатора в Молдове получили больше 130 человек

134 молодых человека получили от Министерства юстиции аттестат на ведение медиаторской деятельности.

Аттестаты на официальной церемонии вручил глава отдела профессий и юридических услуг Минюста Лилиан Делиу, поздравив молодых людей со вступлением в профессию, передает Молдпрес.

"Деятельность медиатора очень важна для судебной системы Молдовы, поскольку уменьшает большой поток дел в судебные инстанции и способствует экономии ресурсов, в том числе финансовых. Проведенные в ЕС исследования говорят о том, что метод медиации эффективен, даже если у него более низкий процент успеха", - сказал Делиу.

Получившие дипломы молодые люди сдали аттестационный экзамен 25 июля с.г., получив разрешение на ведение практики.

Медиация (посредничество) – альтернативный способ разрешения споров между двумя или более сторонами (государства, организации, сообщества, отдельные лица), желающими урегулировать вопрос с помощью третьей стороны в лице медиатора.